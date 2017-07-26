ГИБДД Москвы обеспокоена повышением аварийности на дорогах с участием детей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Прошедшее полугодие стало самым успешным за последние десять лет с точки зрения безопасности дорожного движения в Москве, однако отмечается небольшой прирост аварийности на дорогах с участием детей, сообщил начальник Главного управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

"По данным анализа аварийности в Москве, первое полугодие 2017 года является самым успешным за последние 10 лет. Однако есть небольшой прирост аварийности, связанной с детьми", - сказал Коваленко на пресс-конференции в среду.

По его словам, количество ДТП с участием детей на территории Москвы выросло с 215 до 217. "Это немного, но с учетом того, что это дети, мы считаем, что необходима серьезная профилактика", - подчеркнул Коваленко. Он отметил, что за первые шесть месяцев 2017 года в столице погибли три ребенка, за аналогичный период прошлого года - двое детей.

"Всего пострадали 357 детей, что на 3% выше, чем в минувшем году", - сказал он.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что количество ДТП за первое полугодие 2017 года снизилось на 7%.