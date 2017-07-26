За полгода диспетчеры пожарной охраны МЧС Москвы обработали полмиллиона звонков о ЧС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более полумиллиона звонков приняли и обработали специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве за первое полугодие. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

"Диспетчерская служба гарнизона пожарной охраны приняла и обработала более полумиллиона звонков. На данный момент в сутки поступает в среднем 2,9 тыс. звонков", - сказал он.

Желтов отметил, что около 25 % составляют сообщения, связанные непосредственно с пожарами. "Диспетчерами ЦУКС ГУ МЧС России по Москве осуществили высылку пожарных подразделений 39,8 тыс. раз, остальные вызовы были связаны с происшествиями другого характера", - сказал Желтов.