За полгода диспетчеры пожарной охраны МЧС Москвы обработали полмиллиона звонков о ЧС

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более полумиллиона звонков приняли и обработали специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве за первое полугодие. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.
"Диспетчерская служба гарнизона пожарной охраны приняла и обработала более полумиллиона звонков. На данный момент в сутки поступает в среднем 2,9 тыс. звонков", - сказал он.
Желтов отметил, что около 25 % составляют сообщения, связанные непосредственно с пожарами. "Диспетчерами ЦУКС ГУ МЧС России по Москве осуществили высылку пожарных подразделений 39,8 тыс. раз, остальные вызовы были связаны с происшествиями другого характера", - сказал Желтов.