СК возбудил дело на адвоката, угрожавшего выстрелить в сотрудника полиции на юге Москвы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении адвоката, угрожавшего сотруднику полиции травматическим пистолетом и пытавшимся забрать у него табельное оружие. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, задержанный признал вину.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего адвоката. Он подозревается по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - сообщила она.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, ночью 24 июля нетрезвый мужчина вблизи жилого дома по Гурьевскому проезду стрелял из травматического пистолета. На требования прибывшего на место сотрудника полиции прекратить стрельбу подозреваемый наставил на него травматический пистолет и потребовал передать табельное оружие. Одновременно подозреваемый не менее четырех раз спускал курок, однако патроны уже закончились. После чего мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел.