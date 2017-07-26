Полиция проверяет информацию о похищении женщины у парковки аэропорта Внуково

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию о похищении женщины около аэропорта Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Около 17:00 мск в столичную полицию поступила информация о том, что в районе парковки аэропорта Внуково якобы совершено похищение человека", - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент данная информация проверяется.