Благоустройство парка 850-летия Москвы завершится осенью

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду ознакомился с ходом работ по комплексному благоустройству парка 850-летия Москвы, расположенного вдоль Москвы-реки в районе Марьино, пообщался с местными жителями и заверил, что благоустройство парка завершится до сентября.

Он отметил, что раньше в парке присутствовали элементы благоустройства, однако они уже морально устарели. "Мы решили капитально реконструировать, сделать футбольные, волейбольные площадки, детские площадки, зоны тихого отдыха и т. д.", - сказал Собянин. По словам мэра, в следующем году начнется благоустройство еще одной зеленой зоны площадью около 34 га, которая примыкает к парку 850-летия Москвы и продолжается до Капотни. "Таким образом, этот парк будет одним из крупнейших в Москве", - отметил мэр.

По его словам, благоустройство парка 850-летия Москвы будет завершено до 1 сентября. "Обычно мы выдерживаем все контрактные сроки: если в августе (завершение работ) - значит, в августе", - сказал Собянин.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал журналистам, что с приведением в порядок зеленой зоны, примыкающей к парку 850-летия Москвы, общая площадь благоустроенной территории составит порядка 140 га. "Одного только пешеходного пространства вдоль Москвы-реки тут 4,5 км", - отметил Бирюков. По его словам, в этом году проводятся работы по благоустройству более 17 км пешеходных пространств вдоль Москвы-реки.

Парк 850-летия Москвы был открыт 20 лет назад, его комплексное благоустройство завершится до 870-й годовщины столицы. При благоустройстве в парке будет оборудовано шесть пикниковых зон с беседками и мангалами, создано 5 км велодорожек, два футбольных поля, две волейбольные и одна баскетбольная площадки, четыре площадки для воркаута, скалодром, установлено семь пунктов проката спортинвентаря. Также в парке установят фонтан, восемь детских игровых площадок, четыре площадки для выгула собак, а для проведения концертов и массовых мероприятий возведут сцену с амфитеатром.