Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Благоустройство парка 850-летия Москвы завершится осенью

Москва
26 июля, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Сергей Собянин отметил, что раньше в парке присутствовали элементы благоустройства, однако они уже морально устарели

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду ознакомился с ходом работ по комплексному благоустройству парка 850-летия Москвы, расположенного вдоль Москвы-реки в районе Марьино, пообщался с местными жителями и заверил, что благоустройство парка завершится до сентября.

Он отметил, что раньше в парке присутствовали элементы благоустройства, однако они уже морально устарели. "Мы решили капитально реконструировать, сделать футбольные, волейбольные площадки, детские площадки, зоны тихого отдыха и т. д.", - сказал Собянин. По словам мэра, в следующем году начнется благоустройство еще одной зеленой зоны площадью около 34 га, которая примыкает к парку 850-летия Москвы и продолжается до Капотни. "Таким образом, этот парк будет одним из крупнейших в Москве", - отметил мэр.

По его словам, благоустройство парка 850-летия Москвы будет завершено до 1 сентября. "Обычно мы выдерживаем все контрактные сроки: если в августе (завершение работ) - значит, в августе", - сказал Собянин.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал журналистам, что с приведением в порядок зеленой зоны, примыкающей к парку 850-летия Москвы, общая площадь благоустроенной территории составит порядка 140 га. "Одного только пешеходного пространства вдоль Москвы-реки тут 4,5 км", - отметил Бирюков. По его словам, в этом году проводятся работы по благоустройству более 17 км пешеходных пространств вдоль Москвы-реки.

Парк 850-летия Москвы был открыт 20 лет назад, его комплексное благоустройство завершится до 870-й годовщины столицы. При благоустройстве в парке будет оборудовано шесть пикниковых зон с беседками и мангалами, создано 5 км велодорожек, два футбольных поля, две волейбольные и одна баскетбольная площадки, четыре площадки для воркаута, скалодром, установлено семь пунктов проката спортинвентаря. Также в парке установят фонтан, восемь детских игровых площадок, четыре площадки для выгула собак, а для проведения концертов и массовых мероприятий возведут сцену с амфитеатром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
2
Ляшко: Порошенко исправил свою ошибку, лишив Саакашвили гражданства
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Саакашвили не намерен покидать Украину после лишения гражданства
5
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
6
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
7
"Иркут" планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама