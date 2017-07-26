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Клиники Москвы изменили форму подачи информации о посещении больных в реанимации

Москва
26 июля, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Новые разработанные рекомендации представляют собой красочные плакаты, которые, в частности, объясняют, "какие личные вещи можно приносить пациенту"

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московские клиники изменили форму подачи информации для посетителей отделений реанимации, заменив жесткие правила посещения на дружелюбные рекомендации. Об этом в среду сообщается на сайте НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы.

"Сегодня произошло маленькое, но очень важное событие. В некоторых реанимациях Москвы вместо стандартных плакатов с жесткими правилами посещения ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии - прим. ТАСС) появились легкие и дружелюбные плакаты-рекомендации для посетителей реанимации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что плакаты разрабатывали сотрудники НИИ совместно со специалистами здравоохранения. "Данная разработка позволит создать лучшие условия для людей, которые переживают и страдают, когда их близкие попадают в реанимацию. Рекомендации помогут успокоиться и сориентироваться в сложной ситуации в такой непростой период жизни", - отмечено в сообщении.

Новые разработанные рекомендации представляют собой красочные плакаты, которые объясняют, "какие личные вещи можно приносить пациенту", напоминают о необходимости "снять верхнюю одежду, надеть медицинский халат, бахилы, маску и шапочку" и содержат другие правила.

Также плакаты содержат напоминания о сокращении частых посещений пациента до двух раз в день и необходимости общения с больным, даже если он находится в тяжелом состоянии. "Даже если пациент находится без сознания, старайтесь не прекращать общение с ним, так как звук знакомого голоса может способствовать скорейшему выздоровлению", - отмечено на плакате.

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