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Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве на День города

Москва
27 июля, 7:47 UTC+3

Торжественные церемонии бракосочетания проведут 8 и 9 сентября

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тысячи пар сыграют свадьбу во время празднования Дня города в Москве, на церемониях бракосочетания в столичных загсах будет звучать гимн города.

"По случаю празднования 870-летия Москвы столичные загсы поженят более полутора тысяч столичных пар. В этом году торжественные церемонии бракосочетания проведут 8 и 9 сентября. В эти дни в столичных загсах будет звучать гимн столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что акция "Гимн Москвы - ко дню рождения семьи" пройдет в День города уже в четвертый раз.

Столица будет отмечать 870-летие 9 и 10 сентября. Празднование пройдет под лозунгом "Москва - город, где создается история". Предполагается, что весь город будет оформлен в стиле русского авангарда, а с 1 по 10 сентября будет устроен фестиваль "Юбилей Москвы". Вечером 9 сентября столицу ждет праздничный фейерверк из более чем 13 тысяч залпов с 13 площадок.

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