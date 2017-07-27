В Московском зоопарке установят новые заграждения с учетом особенностей каждого животного

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Устаревшие металлические заграждения в Московском зоопарке заменят на пластичную стальную сетку, которую изготовят с учетом индивидуальных особенностей животных. Об этом сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Стальная сетка широко используется во многих европейских зоопарках, например в Берлине, Амстердаме, Париже и Праге. Она отличается повышенной прочностью, не сильно заметна для человеческого глаза и позволит нашим посетителям лучше рассмотреть животное, - цитирует портал слова директора зоопарка Светланы Акуловой. - Для каждого вольера ограждение изготавливается с учетом индивидуальных особенностей наших питомцев".

Она уточнила, что сначала новые ограждения появятся в вольере "Скала хищных птиц", который откроется для посетителей в сентябре после реконструкции. До конца 2018 года сетки установят в вольерах, где живут жираф, снежные барсы, пумы, дальневосточный леопард, рыси, журавли.

Отмечается, что животные не смогут пораниться о новые заграждения, которые будут более пластичными за счет специального плетения.