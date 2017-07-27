Движение ограничат в Москве до начала августа из-за спортивных и праздничных мероприятий

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено в Москве с 28 июля по 2 августа в связи с проведением спортивных, религиозных и праздничных мероприятий. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Там уточнили, что в пятницу, 28 июля, с 10:00 до 14:00 мск в связи с проведением религиозных мероприятий будет закрыт проезд по улице Большая Татарская.
В субботу, 29 июля, с 13:30 до 19:30 и в среду, 2 августа, с 16:30 до 23:59 в связи с проведением футбольных матчей на стадионе "ВЭБ Арена" будет недоступно движение в проезде Березовой рощи (от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и на 3-й Песчаной улице (от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы).
В среду, 2 августа, с 06:00 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Ильинка от Биржевой до Красной площади в связи с проведением праздника "Ильин День на улице Ильинке". В тот же день, с 08:00 до 10:30 вводятся ограничения движения в крайней правой полосе улицы Советской Армии от д. 2, корп. 1 до Центрального музея Вооруженных Сил РФ в связи с проведением церемонии возложения цветов к памятнику "Воинам-десантникам" в честь 87-й годовщины образования ВДВ.