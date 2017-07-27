МЧС Москвы: количество возникших из-за детских шалостей пожаров снижается ежегодно

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичные пожарные за последние пять лет спасли 229 детей из пожаров; количество пожаров, возникших по причине детских шалостей с огнем, снижается ежегодно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Неосторожное обращение с огнем является основной причиной пожаров. С 2012 года по 2017 год по причине детской шалости или неосторожного обращения с огнем зарегистрировано 155 пожаров. Пожарно-спасательные подразделения спасли 229 детей", - сказал сотрудник пресс- службы.

Он отметил, что еще 19 детей погибли.

За первое полугодие 2017 года зафиксировано 13 пожаров, возникших из-за неосторожного обращения детей с огнем. Представитель столичного МЧС подчеркнул, что количество таких пожаров ежегодно снижается. "Если в 2012 году было зарегистрировано 40 случаев, то в 2016 году - 25 случаев.

"Аналогичное снижение зарегистрировано по гибели и травмированию детей: с десяти до трех случаев и с 50 до 22 случаев соответственно", - отметил представитель столичного главка МЧС.

Он подчеркнул, что МЧС Москвы ведет постоянную работу, направленную на профилактику: в школах проводятся открытые уроки, воспитывается культура безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. Проводятся и другие мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности детей о пожарной безопасности.