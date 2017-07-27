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Московские хирурги за полчаса разделили сиамских близнецов

Москва
27 июля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

В настоящее время обе девочки находятся в удовлетворительном состоянии

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичные нейрохирурги менее чем за полчаса провели операцию по разделению двух сросшихся головами новорожденных девочек, после которой младенцы смогут нормально развиваться физически и психически. Об этом в четверг сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы.

По его словам, 12 июля в Подмосковье в результате кесарева сечения родились краниопаги (двойня со сросшимися головами). "В этот же день сотрудники Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого - профессор Андрей Притыко и ведущий научный сотрудник центра, кандидат медицинских наук Виктор Петраки провели обследование и в последующем выполнили операцию по разъединению краниопагов", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что черепа младенцев были деформированы в месте соприкосновения, но их целостность не была нарушена, признаков аномального строения мозга врачи не нашли.

Представитель НИИ отметил, что продолжительность операции составила менее получаса. В настоящий момент обе девочки находятся в удовлетворительном состоянии. Медики дают положительные прогнозы по их дальнейшему развитию.

По данным, размещенным на сайте НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы, институт занимается также анализом, обобщением, методической оценкой работы медицинских учреждений города, консультированием и экспертизой проектов в сфере управления, организации и экономики здравоохранения, проведением маркетинговых, социологических, демографических и статистических исследований рынка медицинских услуг.

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