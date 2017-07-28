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Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

Москва
28 июля, 6:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Предстоящей ночью в столице будет от плюс 19 до 21 градуса

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Антициклон со Средней Волги продолжит удерживать в Московском регионе в пятницу жаркую погоду с грозами. Об этом сообщили в Росгидромете.

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"В последний рабочий день недели в Москве и области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в Москве составит 29-31, по области - от 27 до 32 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается восточный со скоростью 3-8 метра в секунду, при грозе порывы до 12-17 метров в секунду.

Предстоящей ночью в столице будет от плюс 19 до 21 градуса и от 16 до 21 градусов - в Подмосковье. Днем в субботу воздух прогреется до 29-31 градуса, по области будет от 27 до 32 градусов. К вечеру к региону подойдет холодный фронт, который проявит себя дождем, местами сильным с грозами, в отдельных районах с градом, ветер усилится до 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В воскресенье в тыловой части циклона похолодает, ветер с южного развернется на северо-западный. В понедельник под влиянием антициклона с юго-запада вновь вернется жаркая погода.

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