Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Антициклон со Средней Волги продолжит удерживать в Московском регионе в пятницу жаркую погоду с грозами. Об этом сообщили в Росгидромете.
"В последний рабочий день недели в Москве и области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в Москве составит 29-31, по области - от 27 до 32 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается восточный со скоростью 3-8 метра в секунду, при грозе порывы до 12-17 метров в секунду.
Предстоящей ночью в столице будет от плюс 19 до 21 градуса и от 16 до 21 градусов - в Подмосковье. Днем в субботу воздух прогреется до 29-31 градуса, по области будет от 27 до 32 градусов. К вечеру к региону подойдет холодный фронт, который проявит себя дождем, местами сильным с грозами, в отдельных районах с градом, ветер усилится до 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.
В воскресенье в тыловой части циклона похолодает, ветер с южного развернется на северо-западный. В понедельник под влиянием антициклона с юго-запада вновь вернется жаркая погода.