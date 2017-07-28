Суд оставил без изменений приговор жителю Москвы за попытку вывезти танк Т-34 в Казахстан

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ТАСС, 28 июля. Челябинский областной суд оставил в силе приговор жителю Москвы, который пытался незаконно вывезти танк Т-34 в Казахстан, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. Ранее мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.
"Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора о законности приговора, квалификации и назначенного наказания, оставив судебное решение без изменения. Сторона защиты требовала оправдать жителя Москвы Игоря Франчика, оспаривая признак культурной ценности изъятого танка", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что летом 2015 года при досмотре железнодорожного состава, направлявшегося через российско-казахстанскую границу, пограничники обнаружили танк Т-34 1945 года выпуска. Боевая машина в соответствии с документами, выданными управлением Министерства культуры России по Центральному Федеральному округу, является культурной ценностью государства. Разрешения на ее вывоз хозяин запрашивать не стал, так как не хотел платить пошлину.
Танк москвич приобрел у гражданина Латвии за €20 тыс., покупателю в Казахстане планировал продать его за €230 тыс. В марте 2017 года Франчик был признан виновным по статье УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей" и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.