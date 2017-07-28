Дороги в Москве поливают каждые два часа из-за жары

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Дорожные службы Москвы из-за жаркой погоды проводят полив проезжей части автотрасс каждые два часа. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В жару поливаем дороги каждые два часа. В такую погоду эти работы позволяют охлаждать дорожную поверхность, которая под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке сильнее подвержена пластической деформации", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, частая поливка объектов улично-дорожной сети обеспечивает более комфортные условия пребывания в городе для москвичей и туристов.

"Ежедневно на улицы Москвы выходит порядка 5 тыс. единиц поливомоечной техники. В особенно жаркие периоды, когда температура составляет 25 градусов и выше, помимо стандартного полива, производится так называемая аэрация воздуха - когда струи воды направляются вверх", - пояснили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что с середины апреля по октябрь в Москве также производится основная мойка дорожного покрытия в ночное время с 23:00 мск до 07:00 мск. Кроме того, для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части, дополнительно проводится патрульная дневная мойка - до 100% площади улично-дорожной сети. На 1 кв. метр площади дороги при этом расходуется 0,4-0,8 литра воды.

В Москве накануне воздух прогрелся до 29,1 градуса, в центре Москвы - на Балчуге - столбики термометров перевалили за 30 градусов.