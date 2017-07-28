Славянская площадь станет первым крупным транспортным хабом в центре Москвы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Славянская площадь столицы станет первым крупным транспортным хабом в центре города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В День крещения Руси, 28 июля, градоначальник оценил итоги благоустройства Славянской площади по программе "Моя улица", в том числе территорию, прилегающую к храму Всех Святых на Кулишках. Мэр отметил, что с каждым днем Славянская площадь преображается, заканчиваются основные работы.

"Славянская площадь превращается в один из крупнейших транспортных хабов в центре столицы. Сегодня она перевозит уже около 130 тысяч пассажиров, а ближайшее время будет перевозить около 200 тысяч", - сказал Собянин. По его словам, здесь будет организована пересадка на метро, 11 маршрутов наземного городского транспорта, такси, а также комфортный маршрут до парка "Зарядье" и Кремля. Градоначальник отметил, что в ближайшие дни изменения ожидают и Тверскую улицу.

"Тверская улица в выходные будет закрыта для асфальтирования, а в понедельник она будет открыта вновь для движения автотранспорта. На площадь Тверской заставы будет привезен и установлен памятник Максиму Горькому", - отметил мэр.

По его словам, на Бульварном кольце также будет проложен чистовой слой, движение по всему кольцу будет свободно, за исключением Рождественского бульвара, где продолжаются строительные работы. "Раз за разом, неделя за неделей, улицы Москвы открываются, становятся благоустроенными и свободными для движения", - отметил Собянин.

О площади

Благоустройство Славянской площади было начато в мае 2017 года. Для пассажиров здесь будет организована комфортная пересадка между метро и автобусными маршрутами, число наземных переходов увеличится в четыре раза. Все они будут оборудованы гранитными пандусами, также на площади появятся стоянки такси и станция городского велопроката.

Практически в любую точку города можно будет добраться общественным транспортом менее чем за 20 минут. Пассажиропоток через Славянскую площадь возрастет в 1,5 раза.

После завершения работ в рамках программы "Моя улица" в 2017 году запланирован и ряд изменений маршрутной сети: от Славянской площади будут отправляться 11 дневных и семь ночных маршрутов. Изменения будут возможны благодаря благоустройству выделенных полос для движения общественного транспорта в центре города - в Лубянском проезде, на улицах Сретенке, Большой Лубянке, проспекте Мира.

В рамках "Моей улицы" будет также благоустроена территория близ храма Всех Святых на Кулишках. Храм является объектом культурного наследия федерального значения. С 2016 года в храме ведутся работы по реставрации помещений в подклетной части и галереи.