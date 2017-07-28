Маршруты Мосгортранса в Зеленограде изменятся с 29 июля

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Маршруты автобусов, обеспечивающие транспортную доступность Зеленоградского административного округа, будут оптимизированы с 29 июля за счет увеличения количества подвижного состава. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Мосгортранса.
"Маршрут № 400 продлевается до станции Крюково, автобусы № 400к обеспечат проезд жителей до станции метро "Сходненская", а на маршруте № 400т появятся новые остановки. В перевозках пассажиров между Зеленоградом и Москвой задействуют около 100 автобусов, интервалы движения общественного транспорта будут сокращены", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что с 29 июля 2017 года вводятся изменения на маршрутах автобуса № 400, 400к, 400т. В частности, автобусы № 400 будут следовать своей действующей трассой, далее по Панфиловскому проспекту до станции Крюково (вместо остановки "Северная"). Также при следовании к станции метро "Речной вокзал" вводятся остановки "1-й Торговый центр", "Кинотеатр "Электрон", "Магазин "Детский мир" и "Дом быта".
Маршрут автобуса № 400к "14-й микрорайон - метро "Митино" продлевается до станции метро "Сходненская". В обратном направлении между станциями метро "Митино" и "Пятницкое шоссе" автобусы будут следовать по Митинской улице (вместо Дубравной улицы). Остановка "Метро "Митино" для маршрута № 400к переносится на Митинскую улицу.
На маршрутах автобуса № 400к, 400т при следовании в обоих направлениях вводятся дополнительные остановки: "Санаторий "Энергия", "Школа", "Ферма", "Санаторий".