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До 350 бригад "Мосводостока" готовы ликвидировать последствия ожидаемых ливней в столице

Москва
28 июля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В Москве будет организовано круглосуточное дежурство более 1 тыс. рабочих и 250 единиц техники

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аварийные бригады "Мосводостока" в случае ухудшения погоды перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Мосводосток" перейдет на усиленный режим работы в случае ухудшения погоды для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта", - сообщили в пресс-службе.

Будет организованно круглосуточное дежурство порядка 350 бригад в составе более 1 тыс. рабочих предприятия и более 250 единиц техники, в том числе спецтехники.

Как отметил представитель пресс-службы, особое внимание во время сильных дождей уделяется пониженным местам, за ними закрепляется специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер. При обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Ранее синоптики Росгидромета сообщили об ухудшении погоды в Москве. В связи с прохождением фронта южного циклона до 21:00 мск местами по Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра 13-18 м/с.

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