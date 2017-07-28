До 350 бригад "Мосводостока" готовы ликвидировать последствия ожидаемых ливней в столице

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аварийные бригады "Мосводостока" в случае ухудшения погоды перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"Мосводосток" перейдет на усиленный режим работы в случае ухудшения погоды для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта", - сообщили в пресс-службе.
Будет организованно круглосуточное дежурство порядка 350 бригад в составе более 1 тыс. рабочих предприятия и более 250 единиц техники, в том числе спецтехники.
Как отметил представитель пресс-службы, особое внимание во время сильных дождей уделяется пониженным местам, за ними закрепляется специализированная откачивающая техника для оперативного принятия мер. При обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.
Ранее синоптики Росгидромета сообщили об ухудшении погоды в Москве. В связи с прохождением фронта южного циклона до 21:00 мск местами по Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра 13-18 м/с.