Власти Москвы внедряют систему оплаты парковки с помощью карты "Тройка"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Власти Москвы опубликовали документ, регламентирующий переход к новому способу оплаты парковки с помощью транспортной карты "Тройка". Он размещен на сайте столичного департамента транспорта.

Ранее руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк сообщил, что городские стоянки в Москве можно будет оплачивать с помощью карты "Тройка". По его словам, такая система должна была заработать до конца 2016 года.

В документе уточняется, что постановлением правительства Москвы утверждена оплата парковки через паркомат, оплата путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета водителя на портале Московского парковочного пространства, оплата в бюджет города по реквизитам. О том, когда парковку можно будет оплатить с помощью "Тройки", не уточняется.

В качестве способов безналичной оплаты через паркомат на платных городских парковках, а также на платных городских плоскостных парковках закрытого типа использовались только банковские карты и предварительно приобретенные парковочные карты.

"Вместе с тем департаментом транспорта проработаны и реализованы для горожан новые способы безналичной оплаты через паркомат, в том числе с использованием социальной карты москвича, а также транспортной карты "Тройка", которая является одним из наиболее востребованных и широко используемых способов оплаты транспортных услуг в городе Москве", - сообщается в документе.

Власти ожидают, что внедрение оплаты с помощью "Тройки" через паркомат позволит заменить использование парковочных карт, а также предоставить больше мест, где можно будет приобрести и пополнить транспортную карту, чтобы использовать ее в паркомате. При этом проект предполагает, что при использовании паркомата сумма платы округляется до рубля в меньшую сторону.

В настоящее время платная парковка действует более чем на тысяче улиц, обустроено 71,8 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года.