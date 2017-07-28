Эксперты: большинство квестов в Москве безопасны для посетителей и не нуждаются в законе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Владельцы квестов опасаются повального закрытия компаний этой сферы после ужесточения правил проведения игр, пострадают проекты, которые абсолютно безопасны для посетителей. Требования должны распространяться точечно на так называемые "контактные" квесты с участием актеров и наличием "опасных" реквизитов и декораций. Оптимальным подходом могло бы стать саморегулирование рынка. Такое мнение выразили ТАСС крупные игроки рынка квестов.

Ранее депутат Мосгордумы Антон Палеев предложил ужесточить требования к организации экстремальных квестов, дополнив список обязательным предварительным медицинским осмотром участников в возрасте младше 18 лет. При наличии противопоказаний им запретят участие в играх.

Новые правила обсудят осенью

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил ТАСС, что вопрос ужесточения требований к проведению квестов "будет рассмотрен сразу после окончания летнего перерыва".

"Прежде чем принимать законодательные решения, обсудим проблему с привлечением экспертов и общественности. В последнее время участились случаи, когда участники квестов получают травмы во время прохождения заданий. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что повреждения получают несовершеннолетние. В связи с этим в Мосгордуму поступают предложения от москвичей ужесточить требования к организации таких игр", - сказал он.

Зампред Мосгордумы Андрей Метельский выразил мнение, что "любое развлечения, любая игра, любое физическое взаимодействие - игры, аттракционы и так далее - должны соответствовать неким нормам и правилам".

"Сегодня достаточно большое количество граждан обращается и в медицинские учреждения, и в правоохранительные органы с жалобами на игры в квест. В погоне за прибылью организаторы не должны забывать, что все-таки прежде всего здоровье граждан. В этом отношении требование депутата Палеева правильное", - отметил он.

Метельский предлагает применять в отношении организаторов квестов дополнительные требования по технике безопасности и по медицинскому сопровождению.

Большинство квестов безопасны для жизни

По данным владельцев компаний, данная индустрия включает разное число жанров и видов квестов, большая часть из которых не сопряжена с рисками для жизни. "Многие путают, называют квестами все подряд, но в этой сфере существует множество подвидов. Есть просто квесты, есть перфомансы с участием актеров", - сказал генеральный директор CityQuest Илья Скольник.

Основатель проекта "Клаустрофобия" Сергей Кузнецов пояснил, что 99% квестов на российском рынке - "это нестрашные, семейные и детские развлечения, максимально далекие от угрозы жизни и здоровья игроков, и это не нуждается в каком-либо регулировании".

По его мнению, идея об ужесточении правил проведения квестов возникла после ряда несчастных случаев во время прохождения игр в разных регионах России. Многие СМИ писали об этом без уточнения, что происшествия случались именно в сегменте перфомансов.

"В течение последнего полугода было примерно восемь неприятных кейсов на рынке СМИ, они были связаны с квестами-перформансами, где участвуют актеры. Во всех же статьях и интервью звучало только одно понятие "квест", поэтому у среднестатистического жителя России складывается ощущение, что абсолютно все квесты - это что-то "про страх" и с риском для жизни. У нас в "Клаустрафобии" из огромного количества игр присутствуют только два квеста-перфоманса с участием актеров", - отметил Кузнецов.

Закон нужен, но не для всех

Согласен с ними Роман Автухов, генеральный директор квестов "Выход". "Вся проблемная история на рынке квестов рождается в сегменте "страшных" квестов с участием актеров и "опасных" декораций. В своем выступлении депутаты говорили о законодательном регулировании именно этого жанра", - пояснил он. Автухов отметил, что в последнее время "спрос людей на страшные истории растет", поэтому, очевидно, этот сегмент нуждается в законодательном регулировании.

Однако закон в данном случае должен распространяться не на всю сферу квестов, а точечно, где предполагается участие актеров и присутствуют опасные декорации, полагает участник рынка.

Эксперты связывают причины несчастных случаев во время прохождения квестов с халатным отношением организаторов к игровому процессу. Чаще всего подобные ситуации случаются в проектах-однодневках, направленных на извлечение быстрой прибыли.

"Подобные квесты, где высокий уровень опасности, являются эмоциональными экономическими проектами, либо квестами-одноневками, которые не имеют никаких традиций и имени на рынке. Соответственно, авторитет для них - это достаточно эфемерная история", - добавил Автухов.

Большинство владельцев таких компаний воспринимают услугу прохождения квестов не как бизнес, а как хобби, в связи с чем не уделяют должного внимания предоставлению качественного клиентского сервиса, считает Скольник. "Они не задумываются об ответственности за жизнь и здоровье людей и всех вытекающих последствиях. Они думают, что клиенты пришли к ним в гости и сейчас они их просто попугают", - сказал собеседник агентства.

Рынок должен сам себя регулировать

Практика работы ряда отраслей и в мире, и в России показала, что проблему некачественных и небезопасных услуг и товаров, рисков работы однодневок решает система саморегулирования. Автухов выразил мнение, что рынок квестов за 3,5 года сформировался и сейчас приобретает классическую форму для любого вида услуг.

"Для того, чтобы была структура, требуется ее регулирование. Боюсь, что инструменты, которые будут приняты, накроют весь рынок и заставят больше половины квестов закрыться необоснованно. Хотелось бы, чтобы не было регулирования извне, а рынок самостоятельно этим занимался. Есть мнение, что он должен регулировать сам себя посредством некоей общественной организации, назовем ее условно "Ассоциацией квестеров", которая сама будет определять, какой квест хороший, какой нет", - сказал он.

По данным Кузнецова, в настоящее время крупные российские квест-компании уже занимаются созданием такой Ассоциации, в рамках которой будет функционировать "департамент качества". На примере своей компании Кузнецов предлагает проводить серии бесплатных тестовых игр под строгим контролем организаторов, которые позволят на ранних этапах выявлять возможные риски для пользователей квестов.

Пострадает много проектов

Эксперты сошлись во мнении, что распространение жестких законодательных правил на все без исключения квесты и всех участников рынка приведет к снижению популярности этой услуги и оттоку клиентов.

"Могут пострадать хорошие и достойные проекты, которые ни в чем не виноваты. Если посмотреть на тенденцию, огромное количество квестов в Москве закрывается, а в регионах они закрываются, не успев окупиться и даже чуть-чуть развиться. Я боюсь, под горячую руку попадут очень много хороших проектов. Вместо того, чтобы каким-то образом простимулировать развитие этого рынка, скажут - все плохие, надо всех закрывать", - считает Автухов.

"Рассказать о подстерегающих человека "опасностях" - значит пересказать сюжет квеста", - считает Скольник. "Тогда теряется смысл его прохождения, а говорить общими фразами типа "будьте осторожны", "смотрите по сторонам и под ноги" - бессмысленно, люди и так про это знают", - продолжил мысль Автухов.

Кузнецов также согласился с тем, что перед прохождением квеста "никакого инструктажа не надо, это развлечение сродни походу в кино или театр".

"Никто же не инструктирует, как вести себя в зрительном зале. Речь касается только так называемых контактных квестов с актерами, где происходят неприятные инциденты потому что непрофессиональные актеры занимаются игрой, непрофессиональные декораторы и костюмеры готовят декорации", - пояснил собеседник агентства.