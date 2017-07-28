Число невыездных должников в Москве достигло за полгода 62 тыс. человек

МОСКВА, 28 июля. ТАСС/. Более 62 тыс. москвичей с начала года стали невыездными из-за долгов. Как сообщили ТАСС в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве, благодаря этой мере должники выплатили 1,3 млрд рублей.

"За шесть месяцев 2017 года судебными приставами-исполнителями УФССП по Москве вынесено более 62 тыс. постановлений об ограничении права выезда должников за пределы РФ. Среди граждан, попавших в список невыездных, есть и должники по алиментным обязательствам - свыше 6 тысяч", - сообщили в ведомстве.

"Благодаря такой мере принудительного характера было взыскано более 1,3 млрд рублей, в том числе более 20 млн рублей с должников по алиментным обязательствам", - отметили в УФССП.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве рекомендует гражданам, которые планируют отпуск за границей, проверить перед покупкой билетов, не запрещен ли им выезд из страны. Сделать это можно на сайте ФССП РФ через "Банк данных исполнительных производств" - необходимо ввести в строке поиска имя, фамилию и дату рождения.

Оплатить задолженность можно с помощью электронных платежных систем или распечатать квитанцию с готовыми реквизитами для оплаты. Учитывая, что процедура отмены ограничения занимает в среднем 10 дней, после оплаты необходимо обратиться в отдел судебных приставов по месту регистрации и представить судебному приставу-исполнителю подтверждающие документы, добавили в ведомстве.