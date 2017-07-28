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МЧС Москвы усилило группировку сил и средств из-за ожидающейся 33-градусной жары

Москва
28 июля, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Безопасность в лесопарковых и особо охраняемых природных зонах столицы будут обеспечивать более 1100 спасателей

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве усилило группировку сил и средств из-за прогнозируемой 33-градусной жары в столице в выходные.

"По данным Гидрометцентра, в выходные дни в столице ожидается жаркая погода до плюс 33 градусов. Вместе с тем повышается риск возникновения пожаров, в связи с чем на территории административных округов Главное управление МЧС России по Москве усилит группировку сил и средств", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели проведут рейды на 116 водных объектах столицы и в 86 лесопарковых зонах. Всего более 1100 сотрудников МЧС и добровольных спасателей в предстоящие выходные дни будут обеспечивать безопасность в лесопарковых и особо охраняемых природных зонах.

Кроме того, в обеспечении безопасности будут принимать участие добровольные спасатели общественной кинологической организации "Сотер".

В столичном главке МЧС напомнили, что основной причиной возгорания остается несоблюдение правил пожарной безопасности. "На территории города строго запрещено разведение открытого огня вне специально оборудованных площадок. Мангалы, жаровни, решетки и барбекю разрешено устанавливать только в границах пикниковых точек", - напомнили в ГУ МЧС.

В Москве оборудовано более 250 таких мест. Информация об их расположении находится на официальных сайтах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и префектур административных округов.

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