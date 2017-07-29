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Жаркий день ожидает жителей Московского региона

Москва
29 июля, 6:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Температура воздуха в Москве составит 31-33 градуса

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Очень жаркая погода с кратковременным дождем и грозой ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

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"Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, на западе области - местами сильный, прогремит гроза. Температура в Москве составит 31-33, по области - от 29 до 34 градусов",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

Предстоящей ночью - дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град. В Москве столбики термометров покажут 19-21, в Подмосковье будет от 16 до 21 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/ с, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем в воскресенье будет облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град. В Москве воздух прогреется до 24-26, по области - до 23-28 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с.

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