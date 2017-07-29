Памятник Горькому на площадь Тверской Заставы доставят в ночь на 31 июля

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специальный транспорт доставит скульптуру Максима Горького из парка искусств "Музеон" на историческое место - площадь Тверская Застава, в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В ночь с воскресенья на понедельник скульптура длиной около 5 метров и шириной 2 метра будет в горизонтальном положении помещена на длинномер (грузовой автомобиль с удлиненным кузовом и высокой грузоподъемностью) и силами работников комплекса городского хозяйства перемещена на свое историческое место", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что колонна в сопровождении автомобилей ДПС пройдет по улице Большая Якиманка, Садовому кольцу и через 1-ю Брестскую улицу доставит памятник на площадь Тверская Застава.

"При прохождении колонны движение в городе ограничивать не будут", - отметил заммэра.

Бирюков пояснил, что после перевозки скульптуры начнется ее установка: на площади Тверская Застава уже завершились работы по закладке фундамента и возведению стилобата памятника.

Руководитель комплекса городского хозяйства подчеркнул, что памятник Горькому станет важной культурно-исторической достопримечательностью нового общественного пространства, комфортного для москвичей и туристов.

"В последнее время площадь Тверская Застава представляла собой открытое пространство без зелени и мест отдыха, которое практически не использовалось горожанами. В 2017 году она вошла в программу "Моя улица", и уже совсем скоро у Белорусского вокзала обустроят сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками", - сказал Бирюков.

Памятник писателю по проекту Веры Мухиной был открыт в сквере у Белорусского вокзала в 1951 году. Место было выбрано не случайно: именно сюда Горький прибыл после своей итальянской эмиграции, здесь же выступил с первой после возвращения речью. В парк искусств "Музеон" памятник перевезли в 2005 году в связи с планами по изменению схемы движения на площади Тверская Застава.