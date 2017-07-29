Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московские власти рассмотрят проекты строительства новых линий метро, которые свяжут столицу с Новой Москвой. Об этом в субботу сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Twitter.
Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий @MoscowMetro на перспективу в пос. Северный, Внуково и г. Троицк— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2017 г.
Новые территории Подмосковья, на юго-западе от столицы, общей площадью 148 тыс. га присоединили к Москве 1 июля 2012 года. Площадь города увеличилась в два с половиной раза. На присоединенные территориях было создано два новых административных округа столицы - Троицкий и Новомосковский, в состав которых вошли 19 поселений и два городских округа (Троицк и Щербинка).
С момента присоединения территорий население Новой Москвы выросло на 40% - до 347,8 тыс. человек. За последние пять лет здесь было построено две станции метро, семь новых поликлиник и несколько путепроводов через железнодорожные пути, 11 млн кв. м недвижимости.