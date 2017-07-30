Дождь, гроза, град и до 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в воскресенье в Москве облачную погоду с дождями и грозами.

"Днем ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, температура воздуха в Москве составит 24-26, по области - от 23 до 28 градусов", - сказал представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, при грозе - с порывами до 12-17 м/с.

В понедельник ночью будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, местами сильный, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 16-18, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Днем дождь уже кратковременный и местами, возможна гроза. В столице воздух прогреется до 25-27, по области - до 22-27 градусов. Ветер северо- западный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с.