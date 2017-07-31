Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Виртуальные двойники известных российских деятелей появятся на улицах европейских городов

Москва
31 июля, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что ребрендинг приложения "Узнай Москву Фото" позволит привлечь иностранных туристов и заинтересовать их историей России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение "Узнай Москву Фото", с помощью которого можно сфотографироваться с 3D-двойниками известных личностей, в августе выведут на международный уровень под новым названием HISTARS ("Звезды истории"). Как сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы, теперь цифровые копии исторических деятелей, писателей и спортсменов будут доступны в городах Франции, Великобритании и Нидерландов.

"Ребрендинг позволит продвигать приложение в разных странах. Мы рассчитываем, что благодаря игровому эффекту зарубежные пользователи заинтересуются в том числе российской историей и историей Москвы. Это также может привлечь иностранных туристов в нашу страну и в Москву в частности", - приводится комментарий столичного департамента информационных технологий.

Так, встретить виртуальную копию Петра I можно будет в голландском городе Зандам, где император учился корабельному делу, а рядом с лондонским "Уэмбли" можно будет сфотографироваться со Львом Яшиным. География приложения расширяется и в России: 3D-двойников Александра Пушкина, Льва Толстого и Федора Достоевского можно будет встретить в Крыму, Санкт-Петербурге и музее-заповеднике "Царское село".

Сейчас в приложении больше десяти персонажей: Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт, царь Алексей Михайлович, Лев Яшин, Федор Достоевский и Виктор Цой. Цифровую фигуру можно загрузить, когда пользователь оказывается в радиусе 50 метров от обозначенной геометки.

Задача запущенного в 2015 году приложения - заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта - "Узнай Москву", где уже собраны описания более 1,3 тыс. домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. В приложении можно выбрать один из 60 тематических маршрутов по Москве и 25 квестов, информация о достопримечательностях доступна в том числе на английском языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
3
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
4
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Крым и Сочи лидируют в рейтинге российских курортов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама