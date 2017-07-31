Виртуальные двойники известных российских деятелей появятся на улицах европейских городов

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение "Узнай Москву Фото", с помощью которого можно сфотографироваться с 3D-двойниками известных личностей, в августе выведут на международный уровень под новым названием HISTARS ("Звезды истории"). Как сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы, теперь цифровые копии исторических деятелей, писателей и спортсменов будут доступны в городах Франции, Великобритании и Нидерландов.
"Ребрендинг позволит продвигать приложение в разных странах. Мы рассчитываем, что благодаря игровому эффекту зарубежные пользователи заинтересуются в том числе российской историей и историей Москвы. Это также может привлечь иностранных туристов в нашу страну и в Москву в частности", - приводится комментарий столичного департамента информационных технологий.
Так, встретить виртуальную копию Петра I можно будет в голландском городе Зандам, где император учился корабельному делу, а рядом с лондонским "Уэмбли" можно будет сфотографироваться со Львом Яшиным. География приложения расширяется и в России: 3D-двойников Александра Пушкина, Льва Толстого и Федора Достоевского можно будет встретить в Крыму, Санкт-Петербурге и музее-заповеднике "Царское село".
Сейчас в приложении больше десяти персонажей: Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт, царь Алексей Михайлович, Лев Яшин, Федор Достоевский и Виктор Цой. Цифровую фигуру можно загрузить, когда пользователь оказывается в радиусе 50 метров от обозначенной геометки.
Задача запущенного в 2015 году приложения - заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города и привлечь ее на страницы основного проекта - "Узнай Москву", где уже собраны описания более 1,3 тыс. домов, 128 памятников, 57 музеев, 166 территорий и сведения о 206 исторических личностях. В приложении можно выбрать один из 60 тематических маршрутов по Москве и 25 квестов, информация о достопримечательностях доступна в том числе на английском языке.