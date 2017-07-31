Останкинская башня превратится в Эйфелеву на фестивале "Круг света" в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Останкинская телебашня превратится в небоскребы и башни мировых столиц на фестивале "Круг света", который пройдет в Москве с 23 по 27 сентября. Об этом сообщает в понедельник портал мэра и правительства Москвы.

Световые шоу на тему "Семь высочайших строений мира" пройдут 23 и 24 сентября в 20:00. Останкинская телебашня высотой 540 метров поочередно превратится в Эйфелеву башню (300 метров), дубайский небоскреб Бурдж-Халифа (828 метров) и нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра). Также она перевоплотится в телебашни Торонто (553 метра), Шанхая (486 метров), Токио (332 метра) и Сиднея (309 метров).

"Высота видеопроекций достигнет 330 метров, а изображение охватит практически весь диаметр Останкинской башни, поэтому обзор будет хорошим со всех сторон. Вечернее шоу продлится около 40 минут, причем жители некоторых районов столицы смогут увидеть его даже из своих окон", - цитирует портал руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева.

Кроме Останкинской телебашни, в программе фестиваля "Круг света" будут задействованы еще четыре открытые площадки: Театральная площадь, музей-заповедник "Царицыно", Патриарший пруд и Строгинская пойма. На фасадах Большого и Малого театров с 23 по 27 сентября зрители увидят фрагменты пьес классиков русской литературы - Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других. В музее-заповеднике "Царицыно" во все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих фонтанов. Музыкальным фоном представления станут произведения из репертуара Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и других русских композиторов.

Также 24 сентября перед гостями парка "Царицыно" выступит арт-группа Soprano. Участницы уникального проекта Михаила Турецкого сопроводят своим вокалом видеопроекции на здании одного из дворцов. В Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут 30-минутное пиротехническое шоу с барж, установленных на воде.

На фестивале будет также две площадки под крышей. 24 сентября в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном бульваре состоится конкурс "Арт Вижн Виджеинг". Команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку. В центре Digital October 23 и 24 сентября пройдут обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций. Они также бесплатны при предварительной регистрации на сайте фестиваля.