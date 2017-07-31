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В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемые в ограблении коммерсанта на 1 млн руб.

Москва
31 июля, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о грабеже

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Двое мужчин под угрозой расправы заставили коммерсанта, гендиректора одной из столичных фирм, подписать договор ренты на 15 млн рублей и похитили у него 1 млн рублей. Потерпевший обратился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых на Автозаводской улице. Ими оказались 37-летний генеральный директор одной из московских компаний и 33-летний приезжий", - отметили в ГУ МВД.

По словам потерпевшего, в кафе на Павелецкой площади он встретился со своим знакомым, представителем одной из фирм, который потребовал подписать договор займа у его компании на 15 млн рублей. После отказа заявителя к нему подошли трое неизвестных, потребовали сесть в автомобиль и отвезли его в ресторан на Даниловской набережной. Там мужчину избили и под угрозой расправы заставили подписать договор ренты. "Потребовав деньги у потерпевшего, злоумышленники отобрали его банковскую карту, с которой впоследствии сняли 1 млн рублей", - добавили в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение возможных соучастников преступления.

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