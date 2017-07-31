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Московский осенний велопарад соберет около 30 тыс. участников

Москва
31 июля, 10:21 UTC+3

Принять участие в мероприятии сможет любой желающий

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Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 30 тыс. человек примут участие в традиционном осеннем велопараде в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах, который пройдет в Москве 17 сентября. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"Его участники проедут от Звездного бульвара по набережным до парка "Красная Пресня". Общая протяженность маршрута составит около 30 километров. Сбор участников - в 11:00 на Звездном бульваре и в Останкинском проезде", - говорится в сообщении.

Велопарад не является спортивной гонкой, стать участником может любой желающий.

Мероприятие приурочено к отмечающемуся 22 сентября всемирному "Дню без автомобиля". Впервые он был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Москва присоединилась к акции в 2008 году.

Кроме того, с 2014 года департамент транспорта Москвы 22 сентября предложил проводить акцию "На работу на велосипеде".

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