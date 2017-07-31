Около 300 тыс. пассажиров воспользовались новым ТПУ "Солнечная" в течение месяца

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Солнечная", соединивший станцию пригородных электричек и автобусную станцию, принял за месяц работы около 300 тысяч пассажиров. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"В ходе строительства ТПУ был выполнен капитальный ремонт железнодорожных платформ, установлено современное светодиодное освещение, система видеонаблюдения, оборудованы навесы, которые покрывают более 50% площади платформ, что также является дополнительным фактором комфорта", - цитирует портал заммэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Здание ТПУ сделано в виде крытого пешеходного моста через железнодорожные пути, здесь расположен зал ожидания, действуют четыре грузопассажирских лифта, есть электронные табло с информацией о времени прибытия транспорта. Общая площадь здания - свыше двух тысяч квадратных метров, оборудовано современными системами теплоснабжения, освещения, кондиционирования, пожарной безопасности и видеонаблюдения, бесплатными общественными туалетами.

Отмечается, что около 60% пассажиров узла - пользователи наземного общественного транспорта, 30% - жители окрестных районов Солнцево и Ново-Переделкино, которые приходят на ТПУ пешком, еще 10% - автовладельцы, использующие транспортный узел для пересадки на электричку или автобус.

ТПУ "Солнечная" находится на Киевском направлении Московской железной дороги между платформами Сколково и Переделкино. Это крупный транспортный узел, где останавливаются пригородные электрички и наземный пассажирский транспорт, а также конечная станция для 10 автобусных маршрутов. Строительство "Солнечной" проходило с апреля 2014 года по июнь 2017 года. Старый пешеходный мост, не отвечающий современным требованиям, планируют демонтировать этой осенью.