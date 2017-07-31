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Курсы для паломников-мусульман открылись в Москве

Москва
31 июля, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Занятия будут проходить каждую субботу в течение месяца

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Специальные еженедельные курсы при Московской Соборной мечети открылись для мусульман, планирующих совершить хадж в Мекку, сообщает Совет муфтиев России (СМР).

"На протяжении нескольких лет Совет муфтиев России отправляет в хадж несколько тысяч мусульман. До отправки к святым землям паломники проходят курсы подготовки к хаджу и обеспечиваются необходимыми справочно-информационными материалами", - говорится в сообщении пресс-службы СМР.

Обучение будет проходить в течение месяца по субботам. "В этом году курсы при Московской Соборной мечети начались в субботу, 29 июля. И будут проходить каждую субботу в 10:30 по мск. Обучают и готовят паломников к Хаджу имамы Московской Соборной мечети и руководители групп паломников", - отметили в пресс-службе.

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Аналогичные курсы для будущих паломников проводятся и в других регионах России.

Ранее первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Рушан Аббясов сообщил, что в хадже-2017 примет участие около 17 тысяч россиян.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Мекке, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена священная для мусульман Кааба. Завершится хадж с наступлением праздника Курбан-байрам, который приходится на 1 сентября.

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