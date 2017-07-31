Собянин открыл новую дорогу от Боровского шоссе до Троицка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 60 км дорог за последние пять лет уже построено в Новой Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, открыв движение по новой дороге от Боровского шоссе до деревни Ботаково, рядом с городом Троицк.

"В Новой Москве за последние пять лет уже построено около 60 км дорог. Всего к 2021 году будет построено порядка 250 км новых дорог", - сказал Собянин. По его словам, новая трасса пересекает Киевское шоссе.

"В ближайшее время необходимо разработать проект по продлению этой дороги до территории Московской области, до Минского шоссе. Я надеюсь, что соответствующее соглашение мы с Московской областью разработаем и подпишем", - отметил мэр. Кроме того, сообщил он, необходимо создать продление этой трассы в обход Троицка, чтобы магистраль дошла до Калужского шоссе.

Говоря о последних решениях властей по транспортному обеспечению Новой Москвы, Собянин рассказал о планах по созданию продления ветки метро до Коммунарки, а также по строительству соединительной развязки между Калужским шоссе и ЦКАД.

"Надеюсь, все объекты будут построены в срок и серьезным образом улучшат транспортное обеспечение сотен тысяч жителей в Новой Москве", - сказал Собянин.

Новая дорога протяженностью 13,5 км проходит от Боровского шоссе через Киевское, деревни Рогозинино, Верховье до деревни Ботаково. В ходе работ с 2014 года было реконструировано 11,1 км дорог и построено 2,4 км новой проезжей части. Новая трасса имеет по две полосы движения в каждую сторону, построены боковые проезды, съезды, тротуары, велодорожки, установлены опоры освещения и светофоры. Кроме того, проведена реконструкция моста через реку Десну.