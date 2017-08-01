Август в Москве начнется теплой погодой

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Теплая погода с кратковременным грозовым дождем ожидается в столичном регионе в первый день августа, сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, по области - от 22 до 27 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 14-16 градусов, в Подмосковье - от 11 до 16 градусов. Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с.

Днем в среду будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 27-29 градусов, по области будет от 24 до 29 градусов. Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с.