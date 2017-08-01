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Бахчевой сезон открылся в Москве

Москва
1 августа, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

В этом году в столице предусмотрено 297 точек для размещения бахчевых развалов

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 300 бахчевых развалов заработали в Москве с 1 августа, число точек продаж арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом увеличилось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Предусмотрено 297 мест размещения нестационарных торговых объектов вида "бахчевой развал". На сегодняшний день префектурами административных округов заключено 243 договора (в 2016 году было заключено 225 договоров - прим. ТАСС). Сезон размещения объектов - с 1 августа по 1 октября", - говорится в сообщении.

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В настоящее время префектурами дополнительно выставлено на торги еще семь объектов в ЮЗАО и ЦАО.

Больше всего торговых точек в этом году заработает в Юго-Восточном административном округе. С начала августа и до конца сентября здесь будет открыто 63 бахчевых развала. В Южном округе будет доступно 57 точек по продаже арбузов и дынь, в Западном - 39 точек.

Все официальные точки продаж бахчевых должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар. Продавец будет одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, в случае необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара, а также потребовать жалобную книгу.

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