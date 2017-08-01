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Благоустройство Бульварного кольца Москвы завершат к середине августа

Москва
1 августа, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Осенью на всех бульварах высадят более 20 деревьев разных пород и более 8,5 тысячи кустарников, установят лавки, урны и точки доступа к Wi-Fi

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Благоустройство девяти бульваров и Соймоновского проезда будет завершено к середине августа. Об этом во вторник сообщает портал мэра и столичного правительства.

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"На столичных бульварах завершается благоустройство по программе "Моя улица". Работы на большей части Бульварного кольца планируется закончить уже в середине августа, только на Рождественском бульваре ремонт доведут до конца позже", - говорится в сообщении.

По информации департамента капитального ремонта, на Рождественском бульваре ход работ осложнен устройством газовых коммуникаций. Благоустройство, в том числе и укладку верхнего слоя асфальта, планируется завершить ко Дню города.

На Никитском, Тверском, Страстном, Петровском и Сретенском бульварах основные работы полностью завершены, на проезжей части уложен новый асфальт.

Для отвода дождевых вод на бульварах отремонтировали существующую ливневую канализации, а также проложили новую. Кроме того, на Бульварном кольце установили около 80 дополнительных водоприемных решеток к 120 уже существующим

Осенью на всех бульварах высадят более 20 деревьев разных пород и более 8,5 тысячи кустарников. В это же время там установят лавки, урны и 28 информационных стел с точками доступа к Wi-Fi.

Благоустройство Бульварного кольца началось в 2016 году. В этом году по программе "Моя улица" ремонт идет в основном на внешней стороне кольца. В прошлом году новый облик получила внутренняя сторона Бульварного кольца - от Арбатской площади до Покровки.

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