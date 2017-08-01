Власти Москвы пригласили производителей лекарств из России к участию в закупках для города

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Столичные власти пригласили российских производителей медицинских лекарств и препаратов принять участие в закупках для нужд столицы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

"Компании-производители, заинтересованные в поставке фармпрепаратов на московский рынок, могут принять участие в профильных встречах с представителями столичной власти. Они могут отправить запрос на почту msk-tender@mos.ru", - говорится в сообщении.

Кроме того, ознакомиться с профильными закупками можно на сайте поставщиков Москвы, там можно посмотреть перечень планируемых тендеров со стороны городских властей и заранее подготовиться к участию.

В свою очередь глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что в результате недавних переговоров представители 16 российских регионов, на территории которых находятся фармпроизводства, выразили готовность поставлять продукцию на московский рынок.

"Производители из 16 регионов уже выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с Москвой, участвуя в обсуждении запланированных конкурсных процедур и условий, а также экспертной оценке технических заданий, призванных обеспечить доступность закупочных процедур для бизнеса", - сказал он.