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В рамках программы "Моя улица" в Москве создадут около 200 пешеходных переходов

Москва
1 августа, 10:21 UTC+3

Всего в 2017 году будет благоустроено 89 городских территорий

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют создать в столице около 200 пешеходных переходов, еще 90 зебр с бело-голубой подсветкой организуют у станций Московского центрального кольца (МЦК). Об этом во вторник сообщает портал мэра и столичного правительства.

"В рамках благоустройства по программе "Моя улица" на нескольких десятках улиц в центре Москвы появятся новые пешеходные переходы. Всего планируется организовать около 200 зебр. На них появятся светофоры, дорожная разметка и знаки", - говорится в сообщении.

У станций МЦК будут модернизированы 90 пешеходных переходов. Их планируется оснастить бело-голубой подсветкой, чтобы освещать переход и пешеходов.

"Над зоной пешеходного перехода установят специальные фонари, которые, в отличие от оранжевых дорожных, будут лучше освещать пешеходов благодаря яркому бело-голубому свету", - приводит портал слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий. 

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