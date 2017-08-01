Сроки укладки нижнего слоя асфальта на 1-й Тверской-Ямской улице изменились из-за ливня

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Очередной этап работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве планируется завершить к четвергу, 3 августа. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"Работы по фрезерованию и укладке нижнего слоя асфальтового покрытия 1-й Тверской-Ямской улицы находятся на финальной стадии. Первоначально завершить данный этап проекта "Моя улица" планировалось 1 августа, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями срок сдачи был перенесен на более поздний срок", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, из-за сильных дождей работы не велись во избежание нарушений технологического цикла укладки асфальта.
"В ближайшие два дня сотрудникам ГБУ "Автомобильные дороги" предстоит уложить около 15 тыс. квадратных метров на участке прямого хода 1-й Тверской-Ямской улицы, а также около 4,5 тыс. квадратных метров в прилегающих переулках", - уточнили в комплексе городского хозяйства.
В мэрии отметили, что к 5 августа участок центральной артерии города от Пушкинской площади до площади Тверская Застава будет полностью готов к следующему этапу капремонта - укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия единым ковром.