Сеть велодорожек заработает в московском парке "Коломенское" ко Дню города

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сеть велодорожек протяженностью более 3 км заработает в московском парке "Коломенское" к празднованию 870-летия Москвы 9 и 10 сентября, сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"В "Коломенском" создается специально оборудованный велосипедный маршрут с учетом сложившейся дорожно-тропиночной сети. При этом сохраняются зеленые насаждения и ландшафт. Охраняемые природные территории комплекса затрагиваться не будут", - приводится комментарий пресс-службы объединенного музея-заповедника "Коломенское-Измайлово-Люблино".

Веломаршрут, начинающийся со стороны станции метро "Каширская" и проходящий по 2-й улице Дьяково Городище до Дьяковского сада, построен так, чтобы горожане могли увидеть достопримечательности "Коломенского" - дворец Алексея Михайловича и церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Вдоль велополосы шириной 1,5 метра пройдет обычная пешеходная дорожка. В 2018 году велодорожную сеть планируется расширить: дополнительный маршрут длиной 5 км пройдет рядом с живописным Голосовым оврагом.

Празднование 870-летия столицы пройдет под лозунгом "Москва - город, где создается история". Предполагается, что весь город будет оформлен в стиле русского авангарда, а с 1 по 10 сентября будет устроен фестиваль "Юбилей Москвы". Вечером 9 сентября столицу ждет праздничный фейерверк из более чем 13 тыс. залпов с 13 площадок.