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Владельцы демонтированных дебаркадеров вернут в бюджет Москвы более 60 млн рублей

Москва
1 августа, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

За последние два года акваторию Москвы-реки освободили от 38 дебаркадеров

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы обязал владельцев семи дебаркадеров возместить городскому бюджету средства, затраченные на их демонтаж, транспортировку и хранение. Об этом во вторник сообщается на портале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Незаконно установленные плавучие объекты демонтировали в 2013-2015 годах. Некоторые собственники отказались транспортировать их самостоятельно, поэтому демонтаж, транспортировка и хранение проводили за счет городского бюджета. Владельцы должны выплатить затраченные суммы, или дебаркадеры выставят на торги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы дебаркадеров должны вернуть в бюджет 62 046 400 рублей. Если владелец отказывается возмещать убытки, он может лишиться имущества.

За два года акваторию реки Москвы освободили от 38 дебаркадеров и стоечных судов, 12 из которых располагались в центре столицы. Плавучие объекты не соответствовали требованиям безопасности и были исключены из государственного судового реестра. Владельцы 28 объектов транспортировали их самостоятельно, еще 10 перемещены при содействии Департамента транспорта Москвы.

Дебаркадер - элемент транспортной инфраструктуры, предназначенный для выгрузки или погрузки пассажиров и грузов, а также размещения специального оборудования и помещений, предназначенных для организации погрузочно- разгрузочных работ.

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