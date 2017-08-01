В единственном женском СИЗО в Москве открыта новая детская площадка

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новая детская площадка открыта во вторник в единственном СИЗО столицы, где содержатся под стражей женщины. Как рассказал журналистам и. о. начальника СИЗО-6 на Шоссейной улице на юго-востоке Москвы подполковник Илгиз Утимишев, в СИЗО сейчас содержатся 16 детей в возрасте до трех лет, один ребенок родился у заключенной на днях в городской больнице, еще одна женщина вскоре ожидает родов.

Условия для молодых мам в СИЗО

"Для женщин с детьми (заключенным под стражу женщинам разрешают оставлять детей при себе в возрасте до 3 лет - прим. ТАСС) создают все условия - дополнительное питание, предметы обихода для малышей. Камеры, где содержатся мамы с детьми, специально оборудованы для помывки детей. Женщинам выдают детские коляски, ежедневно предоставляют прогулки без ограничений по времени. В камерах постоянно горячая вода и электроплитки для приготовления еды", - рассказал Утимишев.

Он передал благодарность УФСИН по Москве главе фонда "Протяни руку", который помог оборудовать по дворе СИЗО детскую площадку для прогулок - с песочницей и детскими горками.

Директор фонда Павел Шилов сообщил, что фонд помогает семи из 13 действующих в России детских домов при колониях для женщин (всего в них содержатся порядка 700 малышей в возрасте до трех лет) и впервые помогает СИЗО. Такую же площадку оборудуют в доме ребенка при исправительной колонии №5 в Челябинской области, а также при женской колонии в Хабаровском крае.

Благотворительность для мам в СИЗО

Детские площадки "оборудуют на средства от граждан и организаций: мы хотим создать некий мостик от людей, которые находятся в обычном мире, и теми, кто, пусть, наверное, и не без вины, оказались в этой ситуации", пояснил Шилов.

Содержание в СИЗО и при колониях маленьких детей накладывает особенности на их развитие. Еще в шести регионах фонд ведет проект помощи освобождающимся из мест лишения свободы мамам "Дорожный комплект" - им выдают детскую коляску, рюкзак с необходимыми вещами, мобильный телефон с месячной оплатой за переговоры для связи с родственниками. Кроме того, фонд в Красноярском крае в поселке Двубратскмй планирует еще один проект - приобрести кухни, чтобы молодые мамы могли научиться сами готовить для ребенка еду. "Некоторые даже не умеют сами готовить", - рассказал Шилов.

Помощь в возведении новой детской площадки оказал и мусульманский благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман Европейской части России. "Мы частично поучаствовали в строительстве детской площадки. Маленький парк для игр хоть чуть-чуть им скрасит жизнь здесь", - сказал руководитель отдела по работе с заключенными фонда "Закят" Шамиль Арсланов.