Новый городской парк будет создан в Академическом районе Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел ход работ по благоустройству нового парка "Академический", который будет создан на улице Дмитрия Ульянова Юго-Западного округа, предает корреспондент ТАСС с места события.

Мэр отметил, что запущенные территории в жилых массивах в Москве встречаются и сегодня, доставляя дискомфорт проживающим рядом жителям. Территория Академического района столицы служит тому ярким доказательством, там было множество заброшенных гаражей и коммунальных зон.

"По инициативе жителей этого района было решено на территории этой промышленной коммунальной зоны создать высококачественный парк. Мы согласовали проект и начали его реализовывать", - сказал он. По его словам, для этого пришлось "потеснить коммунальные зоны и гаражи".

"Я думаю парк "Академический" должен стать ядром этого района и притяжения всех жителей", - сказал мэр.

Парк в Академическом районе занимает площадь в 16,5 га, на его территории будет расположены пандусы, садовые дорожки step-by-step (прерывистые тропинки из крупных каменных плит - прим. ТАСС) и беседки с лавочками. По задумке архитекторов, главным центром притяжения в парке должна стать большая площадка с перголой (увитая зеленью беседка или коридор из легких решеток на арках или столбах - прим. ТАСС).

Кроме этого, на территории будет обустроено пять площадок для занятий спортом: у любителей фитнеса появится своя площадка для воркаута, тренажеры и площадка для лечебной физкультуры.