Власти Москвы планируют компенсировать жителям Академического района затраты на гаражи

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жителям Академического района, которые в результате создания нового парка лишились своих гаражей, по возможности компенсировать затраты на них. Об этом он сообщил во вторник во время осмотра работ по благоустройству нового парка "Академический", который будет создан на улице Дмитрия Ульянова в Юго-Западном округе столицы.

Мэр пояснил, для создания парка в Академическом районе пришлось очистить территорию от коммунальных зон и от гаражей, которых здесь было достаточно много.

"Я получил жалобы от граждан гаражного кооператива, что им не компенсировали затраты на эти гаражи. Создание парка это хорошо, но и обижать людей, имеющих на протяжении долгого времени гаражи, тоже не дело. Если будет такая возможность, обязательно будет выделена такая компенсация", - сказал Собянин.

Одна из собственниц снесенного гаража москвичка Татьяна Панова попросила мэра компенсировать затраты, потраченные на содержание этих объектов. "Здесь стояли наши гаражи. Я понимаю, что они вероятно портили облик территории, и мы выступаем за создание парка, но можно ли нам компенсировать наши затраты по содержанию этих гаражей?" - сказала она.

Парк в Академическом районе занимает площадь в 16,5 га, на его территории будут расположены пандусы, садовые дорожки step-by-step (прерывистые тропинки из крупных каменных плит - прим. ТАСС) и беседки с лавочками. По задумке архитекторов, главным центром притяжения в парке должна стать большая площадка с перголой (увитая зеленью беседка или коридор из легких решеток на арках или столбах - прим ТАСС.).

Кроме этого, на территории будет обустроено пять площадок для занятий спортом: у любителей фитнеса появится своя площадка для воркаута, тренажеры и площадка для лечебной физкультуры.