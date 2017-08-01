Электробусы в Москве смогут перевозить не менее 85 пассажиров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московские электробусы будут вмещать не менее 85 пассажиров, их запас хода составит более 40 км. Такие данные приводятся в техническом задании, которое опубликовано на сайте столичного департамента транспорта.

"Проект технического задания предусматривает закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Инновационные транспортные средства оснастят самым современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi", - говорится в сообщении на сайте департамента.

Отмечается, что заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов.

Общие характеристики

Согласно техзаданию, электробус должен быть большой вместимости, низкопольным, оснащенным оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. Машина должна эксплуатироваться при рабочих значениях температуры окружающего воздуха от -40 до +40 градусов. Длина электробуса - от 11,5 метра до 13 метров, ширина - не более 2,5 метра, высота с учетом крыши - не более 3,7 метра. Максимальная конструктивная скорость - не менее 70 км/ч.

В документе прописано, что в электробусе должно быть не менее трех двухстворчатых дверей. Кузов электробуса будет окрашен в синий цвет. "Покрытие стен, потолка должно быть выполнено из антивандальных материалов. Должны быть предусмотрены места для размещения салонной информации на потолочных скатах в виде разъемных рамок с поверхностями одной степени кривизны", - отмечается в техзадании.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования салона, согласно техзаданию, будут интегрированы и должны "иметь единые органы управления с возможностью установки и обеспечения поддержания заданной температуры в автоматическом режиме в диапазоне от 16 до 26 градусов Цельсия". В салоне электробуса предполагается установить не менее трех датчиков температуры, которые должны передавать информацию на салонное табло "бегущая строка" и оборудование системы ГЛОНАСС.

Заряжать аккумуляторы электробусов планируется в транспортных парках и на конечных станциях маршрутов. Совместно с электробусом производится поставка зарядной станции.

Гарантийное и сервисное обслуживание

"Выполнение гарантийных обязательств и проведение всех видов ТО, согласно требованиям завода-производителя электробусов, осуществляется на всей партии электробусов одним специализированным сервисным центром в объеме и сроки, согласно условиям сервисного контракта", - говорится в документе.

Поставщик должен провести вводный инструктаж водителей и ремонтного персонала и проводить подобные инструктажи до окончания сроков поставки. Количество человек, а также место, где будет проводиться обучение, определяет заказчик (ГУП "Мосгортранс" - прим. ТАСС).

Когда появятся первые электробусы

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что первые электробусы могут быть полноценно запущены по городским маршрутам в 2018 году. Для этих целей в столице планируют закупать ежегодно до 300 машин по контракту жизненного цикла, при этом сокращать количество существующих подвижных составов не планируется.

В июне 2017 года, на Петербургском международном экономическом форуме, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что власти столицы нацелены на постепенную замену автобусов современными электробусами, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе.

Городской перевозчик ГУП "Мосгортранс" в последние годы проводил испытания нескольких машин российских, белорусских и финских производителей. На маршруты столицы вышел электробус производства китайской компании Yuotong, оснащенный электрическим двигателям и аккумуляторами повышенной емкости. Он будет курсировать без пассажиров. Также в настоящее время на маршруте М2 завершает испытания электробус ЛиАЗ-6274.