В Московском регионе ожидается солнечно и до 31 градуса тепла

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и жаркая погода ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 27-29, по области будет от 26 до 31 градуса", - отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается южный, юго-западный до 5-10 метров в секунду.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут от 19 до 21 градуса тепла, по области - от 17 до 22 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.

Днем в четверг возможен кратковременный дождь, местами прогремит гроза. В столице воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в Подмосковье будет от 24 до 29 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе - с порывами до 12-17 метров в секунду.