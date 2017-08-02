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В Московском регионе ожидается солнечно и до 31 градуса тепла

Москва
2 августа, 6:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и жаркая погода ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 27-29, по области будет от 26 до 31 градуса", - отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается южный, юго-западный до 5-10 метров в секунду.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут от 19 до 21 градуса тепла, по области - от 17 до 22 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.

Днем в четверг возможен кратковременный дождь, местами прогремит гроза. В столице воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в Подмосковье будет от 24 до 29 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе - с порывами до 12-17 метров в секунду.

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