Открытая смотровая площадка Останкинской башни заработала для посетителей

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Открытая смотровая площадка на 85-м уровне Останкинской башни заработала для посетителей. Ранее вход на смотровую площадку был разрешен лишь в присутствии специалистов, сообщила в среду пресс-служба столичной мэрии.
"На 85-й отметке гости впервые смогут увидеть вблизи одну из 21 метеорей. Это гигантская опора с датчиками, которые измеряют направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха. На примере метеореи гиды будут знакомить посетителей с работой метеорологического комплекса телебашни, который считается самым высоким в Москве", - отмечается в сообщении.
Со смотровой площадки открывается вид на Ботанический сад, телецентр "Останкино", бизнес-центр "Москва-сити" и другие достопримечательности западной и северо-западной части столицы. Смотровая площадка допускает нахождение не более 10 человек одновременно. Кроме того, зона обнесена защитной металлоконструкцией для безопасности гостей, уточнили в мэрии.
Ранее сообщалось, о начале разработки программы экскурсий по техническим помещениям Останкинской телебашни. Во время экскурсии посетители смогут изучить устройство сооружения. В частности, им покажут, как устойчивость башни поддерживают стальные тросы общей длиной 35 километров.
В 2017 году Останкинская телебашня отмечает 50-летие. Официальная дата ее запуска - 5 ноября 1967 года. Тогда была принята в эксплуатацию первая очередь строительства, началась работа четырех телевизионных и трех радиовещательных каналов. В 1967 году башня передавала сигнал на расстояние 120 км.