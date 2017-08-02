На берегу Москвы-реки в пакетах обнаружены человеческие останки

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следователи обнаружили останки мужчины и женщины на берегу Москвы-реки. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, вечером 29 июля на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета, содержащие фрагменты тела женщины.

"Днем 1 августа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся в рамках расследования данного уголовного дела, на этом же берегу реки были обнаружены восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости неизвестного человека", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к убийству.