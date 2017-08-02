Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Систему электронной очереди начали внедрять на железнодорожных вокзалах Москвы

Москва
2 августа, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Система уже заработала на Ленинградском вокзале, к концу года аналогичные установят еще на семи столичных вокзалах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кассы направлений дальнего следования всех московских железнодорожных вокзалов, кроме Савеловского, начали оснащать системой электронной очереди, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Пассажирам нужно будет распечатать бумажные талончики через терминал, как в банке. Когда очередь подходит, на электронном табло загорится номер талона и номер билетной кассы. Такой механизм позволяет равномерно распределить нагрузку между кассами", - приводится на сайте мэрии комментарий дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Система уже заработала на Ленинградском вокзале, к концу года аналогичные установят еще на семи столичных вокзалах, а в дальнейшем для электронных очередей могут ввести и систему звукового оповещений.

Как отметили в пресс-службе дирекции, система позволит решить проблему очередей для всех пассажиров - как желающих купить или вернуть билет, так и обращающихся в кассы за справками о графике прибытия поездов. "Умная система будет следить за тем, чтобы среднее время ожидания у касс было одинаковым. Это позволит оптимизировать загрузку работников и тем самым повысить скорость обслуживания пассажиров", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
2
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФ
3
Криптовалюта биткоин. Досье
4
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
5
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
Темы дня
Новости партнеров
Реклама