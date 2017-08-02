Систему электронной очереди начали внедрять на железнодорожных вокзалах Москвы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кассы направлений дальнего следования всех московских железнодорожных вокзалов, кроме Савеловского, начали оснащать системой электронной очереди, сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Пассажирам нужно будет распечатать бумажные талончики через терминал, как в банке. Когда очередь подходит, на электронном табло загорится номер талона и номер билетной кассы. Такой механизм позволяет равномерно распределить нагрузку между кассами", - приводится на сайте мэрии комментарий дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Система уже заработала на Ленинградском вокзале, к концу года аналогичные установят еще на семи столичных вокзалах, а в дальнейшем для электронных очередей могут ввести и систему звукового оповещений.

Как отметили в пресс-службе дирекции, система позволит решить проблему очередей для всех пассажиров - как желающих купить или вернуть билет, так и обращающихся в кассы за справками о графике прибытия поездов. "Умная система будет следить за тем, чтобы среднее время ожидания у касс было одинаковым. Это позволит оптимизировать загрузку работников и тем самым повысить скорость обслуживания пассажиров", - добавили в пресс-службе.