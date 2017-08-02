Три центральные станции зеленой ветки московского метро будут закрыты 6 августа на ремонт

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" зеленой линии московского метро будут закрыты для пассажиров в воскресенье, 6 августа, в связи с ремонтными работами. Об этом столичная подземка сообщает в Twitter.
В ближайшее воскресенье, 6 августа, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии @MoscowMetro pic.twitter.com/v3Qchzlqpx— Московское метро (@MetroOperativno) 2 августа 2017 г.
"В ближайшее воскресенье, 6 августа, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии", - говорится в сообщении. Отмечается, что поезда будут курсировать на участках от "Речного вокзала" до "Белорусской" и от "Новокузнецкой" до "Алма-Атинской.