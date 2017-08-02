Скорая помощь в Москве стала приезжать на вызовы почти на минуту быстрее

КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче "Тосно" - "Зенит"Спорт 2 августа, 16:16
КДК РФС дисквалифицировал тренера Юрана на четыре игры за агрессию в отношении судьиСпорт 2 августа, 16:13
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%Экономика и бизнес 2 августа, 16:13
КДК РФС оштрафовал "Арсенал" на 20 тысяч рублей на неправильный выход игроков из автобусаСпорт 2 августа, 15:52
Скорая помощь в Москве стала приезжать на вызовы почти на минуту быстрееМосква 2 августа, 15:52
Опору ЛЭП высотой 25 метров в виде волка Забиваки построят к ЧМ в Калининградской областиСпорт 2 августа, 15:47
Минспорт: около 20% тренеров в России не имеют высшего профильного образованияСпорт 2 августа, 15:21
Истребители Су-35 и перехватчики МиГ-31БМ подняты по тревоге в КарелииАрмия и ОПК 2 августа, 15:16
В Японии создали сенсорную футболку, без камеры фиксирующую движения человекаНаука 2 августа, 15:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Скорая помощь в столице за полгода увеличила оперативность прибытия на вызов на 0,7 минуты: теперь среднее время ожидания врачей составляет 12,1 минуты. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.
"Среднее время от момента вызова до приезда скорой в первой половине 2017 года составляет 12,1 минуты. Это меньше, чем в прошлом году: тогда врачи приезжали за 12,8 минуты. А по времени прибытия к месту ДТП московская скорая демонстрирует результаты на уровне крупнейших столиц мира: среднее время приезда не превышает восьми минут", - говорится в сообщении.
"Сейчас всего за один день в центр в среднем поступает до 16 тысяч обращений, при этом наши бригады выполняют до 12 тысяч выездов ежедневно. Каждый специалист в сутки принимает около 350 обращений", - приводится на сайте мэрии комментарий Николая Плавунова, главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.
По его словам, координировать выезды помогает диспетчерский центр, принимающий обращения москвичей по номеру телефона 103.