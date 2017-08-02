Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скорая помощь в Москве стала приезжать на вызовы почти на минуту быстрее

Москва
2 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

В первой половине 2017 года ориентировочное время прибытия врачей составило 12,1 минуты

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Скорая помощь в столице за полгода увеличила оперативность прибытия на вызов на 0,7 минуты: теперь среднее время ожидания врачей составляет 12,1 минуты. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Среднее время от момента вызова до приезда скорой в первой половине 2017 года составляет 12,1 минуты. Это меньше, чем в прошлом году: тогда врачи приезжали за 12,8 минуты. А по времени прибытия к месту ДТП московская скорая демонстрирует результаты на уровне крупнейших столиц мира: среднее время приезда не превышает восьми минут", - говорится в сообщении.

"Сейчас всего за один день в центр в среднем поступает до 16 тысяч обращений, при этом наши бригады выполняют до 12 тысяч выездов ежедневно. Каждый специалист в сутки принимает около 350 обращений", - приводится на сайте мэрии комментарий Николая Плавунова, главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

По его словам, координировать выезды помогает диспетчерский центр, принимающий обращения москвичей по номеру телефона 103.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
14
"Волшебный лес" на ВДНХ: как москвичи наблюдают за полетом рыб и танцем лесных духов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
2
В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе
3
В Москве задержан подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ
4
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
5
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
6
Глава Росгвардии отметил грубые нарушения при конвоировании членов банды GTA в суде
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама