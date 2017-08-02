Скорая помощь в Москве стала приезжать на вызовы почти на минуту быстрее

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Скорая помощь в столице за полгода увеличила оперативность прибытия на вызов на 0,7 минуты: теперь среднее время ожидания врачей составляет 12,1 минуты. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Среднее время от момента вызова до приезда скорой в первой половине 2017 года составляет 12,1 минуты. Это меньше, чем в прошлом году: тогда врачи приезжали за 12,8 минуты. А по времени прибытия к месту ДТП московская скорая демонстрирует результаты на уровне крупнейших столиц мира: среднее время приезда не превышает восьми минут", - говорится в сообщении.

"Сейчас всего за один день в центр в среднем поступает до 16 тысяч обращений, при этом наши бригады выполняют до 12 тысяч выездов ежедневно. Каждый специалист в сутки принимает около 350 обращений", - приводится на сайте мэрии комментарий Николая Плавунова, главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

По его словам, координировать выезды помогает диспетчерский центр, принимающий обращения москвичей по номеру телефона 103.